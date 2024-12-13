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Dünya

FBI'dan dikkat çeken iddia: Kuzey Kore, ABD'li firmalara şantaj yapıyor

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kuzey Koreli bilişimcilerin sahte kimliklerle ABD firmalarında işe girip, şantaj yaparak Pyongyang yönetiminin nükleer silah programına finansman sağladığını iddia etti.

AA13 Aralık 2024 Cuma 14:00 - Güncelleme:
FBI'dan dikkat çeken iddia: Kuzey Kore, ABD'li firmalara şantaj yapıyor
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FBI yetkilisi Ashley T. Johnson, Kuzey Koreli binlerce bilişimcinin sahte veya çalıntı kimlikler kullanarak ABD firmalarına uzaktan çalışmak için iş başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Kuzey Koreli bilişimcilerin iş görüşmesi sırasında kimliklerini gizlemek için ABD'li bazı vatandaşlardan yardım aldığını ifade eden Johnson, bu vatandaşların internet bağlantılarından ve kimliklerinden faydalanıldığını kaydetti.

Johnson, işe alındıktan sonra bilişimcilerin, şirkete ait hassas bilgileri ve çalışanların kişisel bilgilerini çalarak şantaj yaptığını öne sürdü.

Bu yolla binlerce bilişim çalışanının Kuzey Kore'nin nükleer silah programlarına 88 milyon dolardan fazla para sağladığını iddia eden Johnson, bu kapsamda 14 kişi hakkında dolandırıcılık, kara para aklama ve kimlik hırsızlığı suçlamasıyla iddianame hazırlandığını aktardı.

Johnson, şüpheliler hakkında bilgi sağlayanlara 5 milyon dolar ödül verileceğini belirterek, ayrıca Kuzey Koreli bilişimcilere yardımcı olan ABD vatandaşları hakkında da inceleme başlatılacağını söyledi.

Elde edilen bilgilerin "yalnızca buz dağının sadece görünen kısmı" olduğunu ifade eden Johnson, Kuzey Kore'nin ABD şirketlerini hedef almak için binlerce bilişim çalışanını eğittiğini ileri sürdü.

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