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Dünya

FBI'dan dikkat çeken uyarı: Telefonlarınızı evde bırakın

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatlarına katılacak ABD'li sporculara olası bir siber saldırıya karşı telefonlarını evde bırakmaları, Çin'de ise kullan-at telefon kullanmaları uyarısında bulundu.

AA2 Şubat 2022 Çarşamba 21:53 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 21:53
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FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına katılacak sporculara "siber güvenlik" uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "FBI, ABD'li sporculara kendi kişisel cep telefonlarını evde bırakma ve Çin'de bulundukları süreçte kullan-at telefon kullanmalarını öneriyor. Birçok batı ülkesindeki ulusal olimpik komiteleri, siber güvenlik endişeleri nedeniyle aynı uyarıyı kendi sporcularına yapıyor." ifadesi kullanıldı.

Şu anda herhangi bir siber saldırı tehdidi bulunmadığı belirtilen açıklamada, yine de tetikte olunması gerektiğinin altı çizildi.

- ABD Pekin Olimpiyatlarına diplomatik boykot uyguluyor

ABD yönetimi aralık 2021'de yaptığı açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıklamıştı.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

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