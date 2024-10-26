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Dünya

FBI'dan Rusya'ya suçlama

ABD'li yetkililer, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump için postayla gönderilen oy pusulalarının Pensilvanya'da imha edildiğini gösteren sahte videonun arkasında Rus aktörlerin olduğunu doğruladı.

AA26 Ekim 2024 Cumartesi 13:18 - Güncelleme:
FBI'dan Rusya'ya suçlama
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Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA) yetkileri, 24 Ekim'de sosyal medyada yayılan ve oy pusulalarının Trump için işaretlenmiş olanlarının yırtıldığını gösteren videoya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yerel seçim yetkililerinin videodaki zarf ve materyallerin "kurula ait ya da kurul tarafından dağıtılan gerçek materyaller olmadığını" açıkladığını aktaran yetkililer, "Rus aktörlerin geçmişteki dezenformasyon faaliyetleri de dahil olmak üzere daha önceki faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, postalanan oy pusulalarının Pensilvanya'da yırtıldığını gösteren sahte videonun Rus aktörler tarafından hazırlandığını değerlendirdiklerini" bildirdi.

Yetkililer, bu eylemin, "Rusya'nın ABD seçimlerinin dürüstlüğü hakkında asılsız iddialar ortaya atma ve Amerikalılar arasındaki bölünmeleri körükleme yönündeki geniş çaplı çabalarının bir parçası" olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın, ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesi ve sonrasındaki süreçte de benzer dezenformasyon faaliyetlerini sürdürmesini beklediklerini ifade etti.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, "sahte" olarak nitelendirdikleri videonun seçimleri nasıl etkileyebileceği konusunda "endişeli olduklarını" dile getirdi.

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