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Dünya

FBI'ın yetkilerini kötüye kullandığı iddiası

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Siyahi Hayatlar Önemlidir protestocularını soruşturmak için denetleme yetkilerini kötüye kullandığı öne sürüldü.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:57 - Güncelleme:
FBI'ın yetkilerini kötüye kullandığı iddiası
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Yabancı İstihbarat Gözetim Mahkemesi'nin gizliliğini kaldırdığı belgelerde FBI'nın 30 Mayıs - 18 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan protestolarda "sivil huzursuzlukla bağlantılı olarak tutuklanan" 133 kişiyle ilgili bir "toplu sorgu" yürüttüğü belirtildi.

Gizliliği yeni kalkan raporlar, FBI'ın bir kongre kampanyasına ve 6 Ocak'ta Kongre binasına yapılan saldırıya bağış yapanları soruşturan gözetim yetkilerini de aştığını gösterdi.

Söz konusu iki rapora göre FBI, Siyahi Hayatlar Önemlidir hareketine karışan protestocuların teröristlerle bağları olup olmadığını araştırmak için 2020'de tartışmalı bir yabancı denetim otoritesini kullandı.

FBI'ın bu yetkileri kullandığının açığa çıkması, ABD Kongresinde, söz konusu denetleme aracının, Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nın (FISA) 702. Bölümünün yenilenip yenilenmeyeceği tartışmaları arasında gerçekleşti.

Mahkeme belgelerine göre, Kongre Binası'na yapılan 6 Ocak 2021 saldırısıyla ilgili soruşturmada, saldırıya yabancı nüfuzun dahil olup olmadığını anlamak için FISA verileri de kullanıldı. Ancak toplanan verilerin, e-posta ve benzeri iletişimlerin diğer ucundaki Amerikalılar hakkında da bilgiler içerdiği tespit edildi.

ABD Milli İstihbarat Dairesi Başkanlığı'ndan Sivil Özgürlükler, Mahremiyet ve Şeffaflık Ofisinin başkanı Rebecca Richards, gazetecilere verdiği demeçte, görüşlerin gizli versiyonlarının geçen yıl Kongre'ye sunulduğu bilgisini paylaştı.

  • sivil özgürlük

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