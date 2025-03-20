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Dünya

FBI'yı eleştiren ajan gözaltına alındı

ABD'de, daha önce Federal Soruşturma Bürosunu (FBI) eleştiren bir FBI ajanının, gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

AA20 Mart 2025 Perşembe 12:09 - Güncelleme:
FBI'yı eleştiren ajan gözaltına alındı
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İddianameye göre, yaklaşık 15 yıldır FBI'da görev yapan Jonathan Buma, korunması gerektiğine dair açık uyarılar içermesine rağmen yaklaşık 130 gizli dosyanın çıktısını alarak bu bilgileri başka kişilerle paylaştı.

Buma'nın kariyeri hakkında yazdığı kitabın taslağının "FBI'ın yabancı bir ülkenin kitle imha silahları programına yönelik soruşturmaları" hakkında ayrıntılar içerdiği ve bu taslağın e-posta aracılığıyla "ortaklarıyla" paylaştığı iddia edildi.

Buma, 17 Mart'ta New York'taki John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalimanı'nda, yurt dışına çıkmak üzere uçağa binmeye hazırlanırken gözaltına alındı.

Ön duruşmasının ardından serbest bırakılan Buma'nın suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Buma'nın FBI'nın bazı soruşturmaları ele alış şekline ilişkin eleştirilerini medya, hükümet kurumları ve Kongreye açıklamalarıyla dile getirdiği biliniyor.

  • FBI ajanı
  • gizli bilgi sızdırma
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