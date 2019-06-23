Feci kaza! Trenin geçtiği köprü çöktü

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Bangladeş'te tren kazası: Köprü çöktü, vaganlar nehre düştü

Bangladeş'in Sylhet şehrinde üstünden tren geçen bir köprü çöktü. Meydana gelen kazada biri kadın en az 5 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce yaralının olduğu bildiriliyor.

  • star.com.tr
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Bangladeş'in Sylhet şehrinde üstünden tren geçen bir köprü çöktü. Meydana gelen kazada biri kadın en az 5 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce yaralının olduğu bildiriliyor.

Yerel kaynakların yer verdiği habere göre, Pazar günü Moulvibazar’ın Kulaura'ya bağlı Bormal bölgesinde trenin üzerinden geçtiği bir köprü çöktü.

Kazadan yaklaşık 2 saat sonra açıklama yapan yerel polis, biri kadın en az 5 kişinin kazada hayatını kaybettiğini yüzlerce yaralının olduğunu doğruladı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise, 60 yaralının Upazila Sağlık Kompeksi'nde tedavi altına alındığını, ağır yaralı 20 kişinin de Sylhet Osmani Tıp Fakültesine gönderildiğini açıkladı.

Kan Bağışı Teşkilatı adlı yerel gönüllü kuruluşun üyesi olan Montu Bardhan, kazadan hemen sonra mağdurları kurtarmak için yüzlerce kişinin çalıştığını belirtti.

Kazazedelerden Masum Ahmed, kazanın bir anda meydana geldiğini ve vagonun sıkışması sonucu çaba göstererek çıktıklarını söyledi. Ahmed, ''Birçok insan gördüm dışarıda. Sonra ambulanslar gelmeye başladı ve ölülerin olduğunu söylediler ama ben cesetleri görmedim dedi.

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

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