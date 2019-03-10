Etiyopya'da korkunç uçak kazası

Etiyopya Havayolları'na ait 149 yolcu 8 mürettebat toplan 157 kişiyi taşıyan uçağın düştüğü bildiriliyor.

Kenya'nın başkenti Nairobi uçuşunu gerçekleştiren Boeing 737 tipi yolcu uçağında, 149 yolcu 8 mürettebat toplam 157 kişinin bulunduğu, olayın bu sabah yerel saatle 08.44'te meydana geldiği açıklandı.

Etiyopya Havayolları da konuya ilişkin, resmi sosyal medya hesabları ve internet sitesinden açıklama yaptı.

Açıklamada, ''Addis Ababa Uluslararası Bole Havalimanı'ndan 08.38'de havalanan, 149 yolcu ve 8 mürettebat toplam 157 kişiyi taşıyan uçakla bağlantıyı, 08.44'te kaybettik. ET 302 uçuş numaralı, kayıt numarası ET- AVJ olan B-737-800MAX uçağı, Bishoftu bölgesinde düşmüştür. Arama ve kurtarma operasyonlarımız devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.