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Dünya

FED'den dijital dolar açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in dijital dolar çıkarmasının doların küresel gücünü korumasına destek olacağını söyledi.

Reuters17 Haziran 2022 Cuma 16:42 - Güncelleme:
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Powell, merkez bankasının doların uluslararası alanda konumu üzerine düzenlediği araştırma konferansında yaptığı açıklamada "Bir ABD merkez bankası dijital para birimi (CBDC) doların uluslararası gücünü korumaya potansiyel olarak destek olabilir" dedi.

Powell'ın bugünkü konuşması öncesinde dijital para hakkında merkez bankası yetkililerinin genel olarak fikir birliğine varmakta zorlandığı belirtiliyordu.

Fed, dijital dolar üzerine son dört aydır görüş topluyordu. Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, bu fikrin en büyük destekçilerinden biri olurken Fed yönetim kurulu üyelerinden Chris Waller fikre karşı çıkıydı.

Powell, "Geri bildirimleri değerlendiriyoruz. Sadece dünyanın şu anki durumunu değil aynı zamanda gelecek beş, 10 yıl arasında küresel finansal sistemin nasıl gelişeceğini değerlendiriyor olacağız" diye ekledi.

Atlantik Konseyi'nin verilerine göre bu zamana kadar 10 ülke kendi merkez bankası dijital para birimlerini çıkarırken 105 tane ülke daha bunu değerlendiriyor.

Powell aynı zamanda Fed'in enflasyonu %2 hedefine getirmeye odaklanmış durumda olduğunu belirtti.

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