İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4715
  • EURO
    49,1729
  • ALTIN
    5647.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Federal Hükümetin açığı 284 milyar dolara ulaştı
Dünya

Federal Hükümetin açığı 284 milyar dolara ulaştı

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2026 mali yılının ilk ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 284 milyar dolara ulaştı. Gelirler yüzde 24 artarken, harcamalar yüzde 18 yükseldi.

AA25 Kasım 2025 Salı 22:41 - Güncelleme:
Federal Hükümetin açığı 284 milyar dolara ulaştı
ABONE OL

ABD Hazine Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek 2026 mali yılının ilk ayında federal hükümetin bütçe açığı 284 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, 2025 mali yılının aynı ayında yaklaşık 257 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 artış kaydetti.

Hükümetin gelirleri, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 404 milyar dolara, harcamaları yüzde 18 yükselişle 689 milyar dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2025 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 2 azalarak 1 trilyon 775 milyar dolara gerilemişti. Rekor seviyeye ulaşan gümrük vergisi gelirleri, bütçe açığının azalmasında etkili olmuştu.

  • bütçe açığı
  • ABD hazine bakanlığı

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.