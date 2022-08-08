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Dünya

Felakette 37 kişi hayatını kaybetmişti... Biden o bölgeyi ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta aşırı yağışların neden olduğu sellerde 37 kişinin hayatını kaybettiği Kentucky eyaletini ziyaret etti.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 23:31 - Güncelleme:
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First Lady Jill Biden ile Kentucky'ye ulaşan Biden'ı, burada Eyalet Valisi Andy Beshear ve eşi karşıladı.

Felaketten en fazla etkilenen bölgelerden Breathitt'i ziyaret eden Biden, burada "inanılmaz derecede yürek parçalayıcı" diye nitelediği afetle ilgili yerel yetkililerden bilgi aldı.

Biden, federal hükümetin eyaletteki enkaz kaldırma ve diğer acil durum önlemlerinin tüm maliyetini karşılamasını istediğini belirterek, "Ne kadar sürerse sürsün felaketin yaraları sarılana kadar burada olacağız." şeklinde konuştu.

Eyalet içinde incelemelerini sürdüren Biden, daha sonra sel mağdurları ile görüşerek onların sorunlarını dinledi.

Ağustos başında görülen aşırı yağışlar nedeniyle son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı Kentucky'de 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgedeki köprüler ve yüzlerce ev su altında kalırken, 18 bin kişiye elektrik verilememişti.

Biden, sellerden etkilenen eyaletin güneydoğu kesimindeki 13 bölgeyi federal afet bölgesi ilan etmişti.

Göreve geldikten sonra Kentucky'ye ikinci ziyaretini gerçekleştiren Biden, ilk ziyaretini şiddetli hortumlar nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiği aralık ayında yapmıştı.

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