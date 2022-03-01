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Dünya

Fethi Başağa başbakanlığında kurulan hükümet güvenoyu aldı!

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM), Fethi Başağa başbakanlığında kurulan hükümete güvenoyu verdi.

AA1 Mart 2022 Salı 18:32 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 18:32
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TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre TM'deki güvenoyu oylamasına katılan 101 vekilden 92'si "evet" oyu kullandı.

- NE OLMUŞTU?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.

  • Libya
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