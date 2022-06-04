Fethi Başağa, Washington'da üst düzey ABD'li yetkililerle görüştü

Fethi Başağa, resmi Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, odak noktalarının barışçıl çözümler, özgür ve şeffaf cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimleri olduğu belirterek, "Libya halkına hizmet etmeye ve Libya'nın birliğini ve güvenliğini sağlamaya olan bağlılığımı sürdürüyorum." ifadesini kullandı.



- Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.