Fetih Hareketi ve Hamas arasında önemli gelişme

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 355. gününde sürüyor.

FETİH HAREKETİ VE HAMAS ARASINDA ÖNEMLİ GELİŞME

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Fetih Hareketi ve Hamas'ın yakında Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşeceğini söyledi.

Başbakan Mustafa, Katar'ın Al Jazeera Mobasher kanalına açıklamalarda bulundu.

Bugün, bir sonraki aşamada Gazzelilere hizmet etmek amacıyla, durumun daha iyi düzenlenmesine yardımcı olacak bazı anlaşmalara varmak için Fetih ile Hamas arasında bir toplantı yapılmasının konuşulduğunu aktaran Mustafa, görüşmenin yakında Kahire'de gerçekleşeceğini ve daha sonra diğer grupları da içerecek şekilde genişleyebileceğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü savaşın bitmesinden sonra Gazze Şeridi'nin Filistin yönetimi tarafından yönetileceğini kaydeden Mustafa, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gazze, Filistin topraklarının bir parçasıdır ve Filistin yönetimi, kurumları ve çalışanları Gazze Şeridi'nde mevcut olup, özellikle eğitim ve sağlık alanındaki çalışmalarını sürdürmektedirler. Filistin'de tek meşru yönetim, Filistin devleti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) aittir ve Filistin Yönetimi, kimseyi dışlamadan, Filistin halkının tüm enerjilerini kapsayacak şekilde Gazze Şeridi'ni yönetecektir. Sorumluluğu üstleneceğiz ve görevimizi yapmaya hazırız."

Bu konuda ilgili tüm Filistinli taraflarla koordinasyonun olduğuna işaret eden Mustafa, "Herkesin çabasına ihtiyacımız var, sorumluluk büyük, felaket büyük. Filistin halkının tüm enerjisi, Gazze'yi yeniden canlandırmak, Filistin halkının birliğini sağlamak, Batı Şeria ile Gazze'yi birbirine bağlamak ve devleti kurmak gibi asil bir hedef için seferber edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa, eğer dünya istikrar görmek istiyorsa, buna Filistinlilerin haklarından başlaması ve bağımsız bir devlette bu haklara saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

ABD'nin önünde Filistin haklarını destekleme fırsatı olduğuna dikkati çeken Mustafa, ABD'ye, "İsrail'i dizginleyerek" iki devletli çözüm ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı konusundaki sözlerini pratik adımlara dönüştürmesi çağrısında bulundu.

- "PEKİN DİYALOĞU" İMZALANMIŞTI



Çin, 21 ve 22 Temmuz'da Fetih Hareketi ile Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı "kapsamlı bir ulusal toplantıya" ev sahipliği yapmıştı.

Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcisi, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nu imzalamıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentindeki El-Fevvar Mülteci Kampına düzenlediği baskın sırasında bir Filistinli genç yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

06:09 Kanada'nın Toronto kentinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu'nda toplanan bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto etti. Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınadı.

06:04 Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Fetih Hareketi ve Hamas'ın yakında Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşeceğini söyledi.

05:26 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NBC News kanalına verdiği röportajda, Gazze'deki İsrail katliamlarına vurgu yaparak, "1947'li yıllardan alın bugünlere kadar Filistin, topraklarını kaybede kaybede bugünlere geldi. Burada acaba ne kadar Filistinli şehit edildi, ne kadar Filistinli öldürüldü, bunun perde arkasını incelediğimizde durum çok farklı yerlere ulaşır." dedi.

04:08 İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki evleri, iki arabayı ve vatandaşların toplu halde bulundukları yerleri hedef alan saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 51 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

03:28 Fas'ın başkenti Rabat'ta onlarca kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşı ve Lübnan'a düzenlediği saldırıları kınamak için gösteri düzenledi.

03:19 İsveç'in başkenti Stokholm'da toplanan bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto etti. Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınadı.

01:33 Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Amsterdam Merkez istasyonun da toplanan bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto etti. Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınadı.

01:27 İsrail ordusunda kayıp kişiler dosyasından sorumlu General Nitzan Alon'un, Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerine, Hamas'la esir takası anlaşmasına varmak için yapılan müzakerelerin çıkmaza girdiğini bildirdiği ileri sürüldü.

00:35 ABD, Rusya'yı Ukrayna'da Birleşmiş Milletler (BM) şartı ilkelerini ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlarken, Rusya da ABD'yi Gazze'deki durumdan sorumlu tuttu.

00:32 İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde El-Fevvar Mülteci Kampı'na baskın düzenlerken Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Filistinlilere ve mülklerine saldırdı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 391 Filistinli öldü, 95 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.