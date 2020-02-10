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Dünya

Fetih Hareketinden İsrail'in Şeyh Raid Salah'a verdiği cezaya tepki

Fetih Hareketi, İsrail mahkemesinin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırma kararına tepki gösterdi.

AA10.02.2020  17:12 - Güncelleme: 10.02.2020  17:12

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreteri Macid el-Fityani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyh Salah'a verilen hapis cezasını "aşırı ırkçı" olarak niteleyerek, İsrail'i Arap ve Yahudiler arasında ayrım yapmakla suçladı.

İsrail'in bu tür adımlarla Filistin halkını sindirmeye çalıştığını belirten Fityani, "İsrail demokrasiye sahip olduğunu iddia etse de bu karar ne kadar demokrasiden uzak olduğunu gösterir durumda." dedi.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah bugün İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan mahkemede, yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum edilmişti.

Daha önceki 11 aylık tutukluluk süreci göz önünde bulundurulacak olan Şeyh Salah, 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirecek.

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