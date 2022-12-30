Fetih hareketinden, kuruluş yıl dönümünde ''İsrail hükümetiyle yüzleşmeye hazırız'' mesajı

Fetih'in kuruluşunun (1 Ocak 1965) yıl dönümü münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde binlerce kişinin katıldığı bir etkinlik düzenlendi.

Fetih kadrosundan çok sayıda kişinin de hazır bulunduğu etkinlikte Fetih Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, 20 Aralık'ta cezaevinde ölen ve İsrail'in naaşını alıkoyduğu Nasır Ebu Hamid'in annesi Latife Ebu Hamid'le birlikte 58. kuruluş meşalesini yaktı.

Etkinlikte konuşan Alul, Filistin devleti kuruluncaya ve halkın hedefleri gerçekleşinceye kadar mücadeleye devam etmeye hazır olduklarını, bu bağlamda, yeni sağcı İsrail hükümetiyle mücadelenin de zorunlu olduğunu ifade etti.

"Bu hükümet, Kudüs, Mescid-i Aksa, esirlerimiz, halkımız ve 1948 toprakları içindeki evlatlarımız için tehlike arz ediyor. Ama direnişi güçlendirerek ve ulusal birliği tesis ederek onlarla yüzleşmeye hazır olduğumuzu temin ederiz" diyen Alul, Fetih'in İsrail'in suç işlemeyi sürdürmesini kabul etmeyeceğini söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de konuşmasında, hükümetin, İsrail'in saldırılarına karşı koyacağını ve yeni hükümetin tehditleri ile ölüm makinesinin Filistinlileri korkutmayacağını dile getirdi.

İşgal altında ekonomiyi iyileştirmeye çalışmadıklarını bilakis, özgürlük, onur, işgalin bitmesi, Kudüs ve geri dönüş için mücadele ettiklerini kaydeden Iştiyye, hem içerde hem de uluslararası platformlarda mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan Hamas hareketi sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, Filistin direnişinin, "yeni faşist İsrail hükümetinin", kırmızı çizgileri aşmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Yeni hükümetin, partileri, terörist şahsiyetleri ve açıklanan programıyla en radikal ve sağcı hükümet olduğunun altını çizen Kasım, bu durumun, süratle bir direniş cephesi kurulmasını gerekli kıldığını ifade etti.

Kasım, "yeni hükümetin politikaları, halkımıza, kutsal mekanlarımıza, esirlerimize yönelik faşistliğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu öncülüğündeki İsrail'in 37'nci hükümeti, Meclis'te yapılan oylamada güven oyu almıştı.