Fetih'in Mısır'da Hamas'la görüşmek istemediği ileri sürüldü

İsmini vermek istemeyen kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısır yönetimi, 11 Şubat'ta Moskova'da düzenlenmesi planlanan görüşme öncesinde Hamas, Fetih, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ile Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FDHKC) Mısır'da bir araya gelmesini teklif etti.

Kaynaklar, Fetih'in daha önce Hamas'la Kahire'de vardığı anlaşmanın başarılı olmaması nedeniyle yeniden Hamas'la bir araya gelmeye karşı olduğunu hatta görüşmenin iptal edilmesi için Mısır istihbaratı nezdinde girişimde bulunduğunu aktardı.

Fetih Hareketi ile Mısır tarafından konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran dün, Filistinli grupların ulusal birliği yeniden sağlama yollarını görüşeceği Kahire'deki toplantıya Mısır tarafından davet edildiklerini duyurmuştu.

Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin üst düzey yetkililerinden oluşan heyetler, pazar günü Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti. Heyetler, Mısır yönetimiyle Filistin davası ve ikili ilişkilere dair konularda görüş alışverişinde bulunuyor.

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.