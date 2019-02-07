İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2293
  • 5,9523
  • 219.321
  • 102.584
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fetih'in Mısır'da Hamas'la görüşmek istemediği ileri sürüldü

Fetih Hareketi'nin, Mısır yönetiminin, Hamas'ın da aralarında bulunduğu 5 Filistinli grup arasında başkent Kahire'de toplantı düzenlenmesi teklifine karşı çıktığı iddia edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsmini vermek istemeyen kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısır yönetimi, 11 Şubat'ta Moskova'da düzenlenmesi planlanan görüşme öncesinde Hamas, Fetih, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ile Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FDHKC) Mısır'da bir araya gelmesini teklif etti.

Kaynaklar, Fetih'in daha önce Hamas'la Kahire'de vardığı anlaşmanın başarılı olmaması nedeniyle yeniden Hamas'la bir araya gelmeye karşı olduğunu hatta görüşmenin iptal edilmesi için Mısır istihbaratı nezdinde girişimde bulunduğunu aktardı.

Fetih Hareketi ile Mısır tarafından konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran dün, Filistinli grupların ulusal birliği yeniden sağlama yollarını görüşeceği Kahire'deki toplantıya Mısır tarafından davet edildiklerini duyurmuştu.

Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin üst düzey yetkililerinden oluşan heyetler, pazar günü Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti. Heyetler, Mısır yönetimiyle Filistin davası ve ikili ilişkilere dair konularda görüş alışverişinde bulunuyor.

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.

ABD´den Kıtalararası Balistik Füze denemesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

İstanbul Valiliği: Lazerle takip ediliyor

İstanbul Valiliği: Lazerle takip ediliyor

Yemen hükümeti ile Husiler arasında takas krizi

Yemen hükümeti ile Husiler arasında takas krizi

Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktaki ceset çıkarıldı

Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktaki ceset çıkarıldı

Bunu yapmayanın kıdem tazminatı yanar

Bunu yapmayanın kıdem tazminatı yanar

ABD'den BMGK adımına engel

ABD'den BMGK adımına engel

Gıda terörüne neşter geliyor

Gıda terörüne neşter geliyor

ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Yasa onaylandı

ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Yasa onaylandı
 

POPÜLER HABERLER

PKK propagandası yapan HDP´li adaya müdahale edildi

PKK propagandası yapan HDP´li adaya müdahale edildi

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019