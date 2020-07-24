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Dünya

FETÖ sanığı eski astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada eski astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 15:01 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 15:01
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2. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Ç. ile avukat katıldı.

Sanık Hasan Ç, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığı ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün mahrem imamları ile ankesörlü hatla iletişim kurduğunu ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Ç'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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