FETÖ ve PKK'nın dostu Menendez'den hadsiz ifadeler: Son Türk askerinin terk etmesini sağlayalım

ABD'li Senatör Robert Menendez, Yunan-Rum lobilerinin organizasyonu olan sözde, "Kıbrıs İçin Adalet-Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin (PSEKA)" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili çevirimiçi bir etkinliğinde, yine Türkiye'yi hedef aldı.

Etkinliğe Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Senatörler Menendez, Rum lobisinin bilinen isimlerinden Kongre üyesi Chris Pappas, Chris Van Hollen, John Sarbanes ve Dina Titus, Cumhurbaşkanlığı Komiseri Fotis Fotiu, PSEKA Başkanı Philip Christopher ve Kıbrıs ve Yunan yurt dışı örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Demokrat Milletvekili Chris Papas, "1974'te yaşananları, 1983'te 'Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla yaşananları unutmamak çok önemli." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Papas, Maraş'ın açılması meselesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlesi olduğunu belirtti.

"SON TÜRK ASKERİNİN KIBRISI TERK ETMESİNİ SAĞLAMALIYIZ"

Senatör ve Senato Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez, Kıbrıs meselesinde Rum tarafının destekçisi olmaktan gurur duyduğunu belirterek herkesten son Türk askerinin de Kıbrıs'ı terk etmesini sağlamasını istedi. Menendez ayrıca, F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını onaylamayacağını yineledi.

Biden yönetiminin geçen sonbaharda Kıbrıs'ın Amerikan yapımı silah satın almasına izin vermesinden çok memnun olduğunu da belriten Menendez, "Bu önemli bir başarı, ancak daha yapılacak çok iş var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan Menendez, "ABD, hiçbir F-16 savaş uçağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eline vermemelidir. Rumların, New Jersey'lilerin ve tüm Amerikalıların birlikte çalışırlarsa başarabilecekleri bir şey var. Son Türk askerinin de Kıbrıs Adası'nı tamamen terk etmesini sağlayalım." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Senatör Menendez'in çevrimiçi tartışmaya katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliğe katılan bir diğer isim Senatör Chris Van Hollen, Yunan ve Rum tarafının iddialarını desteklediği için Menendez'e teşekkür etti.

FETÖ, PKK DESTEKÇİSİ TÜRKİYE DÜŞMANLARI

Etkinliğe katılan Türkiye düşmanı isimlerin, FETÖ ve PKK ile olan bağları dikkatlerden kaçmadı.

Dina Titus

Toplantıya katılan Dina Titus, Türkiye'nin KKTC politikasını, Türk Akımı boru hattını şikâyet eden mektubu imzaya açmıştı. 15 Temmuz darbe girişimini destekleyen Brad Shermanla birlikte hareket etmesi ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter ile ortak video toplantılarına katılmasıyla biliniyor.

Dina Titus, ABD'de ülkü Ocakları'nı terör listesine almak için maddeyi sunan isimdi.

Chris Van Hollen

Türkiye'ye karşı hazırlanan yaptırım tasarılarında imzası bulunan Chris Van Hollen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü YPG elebaşı terörist Mazlum Kobani'yi etkisiz hale getirmek istediğini belirterek, Trump-Erdoğan görüşmenin iptal edilmesi gerektiği çağrısında bulunmuştu. PKK-YPG'nin avukatlığına soyunan Hollen, sözde PYD/YPG Sözcüsü İlham Ahmed'i Washington'da ağırlamıştı. Hollen, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile birlikte Türkiye'ye karşı yaptırımlar içeren tasarıyı hazırlayan isimdi.

Hollen, FETÖ'den aldığı yüklü miktarda bağışla, dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'ye Türkiye'yi şikayet eden mektuba imza atmıştı.

Robert Menendez

Robert Menendez, Ermeni tasarısı, FETÖ, ve YPG-PKK terör örgütlerine destek ve Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarılarının arkasındaki isimlerden biri. Menendez, ABD Başkonsolosluğu'nda yakalanan FETÖ casusu Metin Topuz'u savunan mektubu kaleme aldı.

Menendez, ayrıca FETÖ'nün Türkiye'de Müslümanlara bağış için toplanan himmet paralarını FETÖ tarafından bağış adı altında alan ABD'li siyasetçilerden de biridir.

PKK/YPG için, "Bizim en yakın müttefiklerimiz" ifadelerini kullanan Menendez, geçtiğimiz günlerde İsveç'in PKK'ya yönelik tutumunu eleştirerek, yine terör örgütünü savundu.