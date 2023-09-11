İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2023 Pazartesi / 26 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8773
  • EURO
    28,8646
  • ALTIN
    1666.34
  • BIST100
    8217.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

FETÖ'cü Zekeriya Öz hakkında iddianame

FETÖ firarisi eski Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle 'Basın ve yayın yoluyla iftira' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 16:28 - Güncelleme:
FETÖ'cü Zekeriya Öz hakkında iddianame
ABONE OL

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün kamuoyunda "17-15 aralık kumpas soruşturmaları" olarak bilinen ve hükümeti ortadan kaldırmayı amaçlayan, bürokratik yargı darbesi girişimi sürecinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olan Öz'ün söz konusu kumpas soruşturmalarını koordine ettiği anlatıldı.

Şüpheli Öz'ün 8 Ocak 2014'te makam odasında basın açıklaması yaptığına vurgu yapılan iddianamede, Öz'ün o tarihte Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili asılsız isnatlarda bulunması üzerine Erdoğan'ın avukatının şikayet başvurusunda bulunduğu hatırlatıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesinin 2 Mayıs 2023'te soruşturma izni verdiği kaydedilen iddianamede, Öz'ün makamında yaptığı konuşmasına da yer verildi.

İddianamede, şüpheli Zekeriya Öz'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tehdit" ve "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlarını işlediği yönünde asılsız iddialarda bulunarak iftira ve hakaret suçunu işlediği anlatıldı.

Şüpheli Zekeriya Öz hakkında, "Basın ve yayın yoluyla iftira" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 2 yıl 2 aydan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

  • zekeriya öz iftira
  • cumhuriyet savcısı
  • hapis cezası istemi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.