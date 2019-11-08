FETÖ’nün hamisi Beers seçimde sandığa gömüldü
ABD’de yapılan yerel seçimlerde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşıyla takipçilerinin desteklediği, örgütün Pensilvanya’daki ‘hamisi’ olarak tanınan Ross Township yöneticisi Howard A. Beers koltuğunu kaybetti.
Pensilvanya’da düzenlenen özel seçimlerde FETÖ’yle iltisaklı Beers, Demokrat Partiden rakibi James K. Zahoroiko’ya yenildi.
KONUTU RESTORE ETTİ
Zahoroiko’nun oyların yüzde 53’ünü aldığı belirtilirken, Beers 30 yıldır sürdürdüğü kasaba yöneticiliğine veda etti. FETÖ üyelerinin de özel lüks araçlarıyla oy kullandığı seçimlerde sandığa gömülen Beers, hem Ross İlçe Amirliği görevi hem de müteahhitlik firması üzerinden yaptığı inşaat işleri nedeniyle FETÖ örgütü için önemli bir isimdi. Beers’in firması FETÖ’nün Pensilvanya’daki karargahını 2015’te restore etmişti.
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