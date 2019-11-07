ABD'nin Mississippi, Kentucky, Virginia, New Jersey ve Pensilvanya başta olmak üzere birçok eyaletinde salı günü valilik ve yerel meclis seçimleri yapıldı.

Bölge meclis üyeleri, ilçe amiri, şerif, müfettiş gibi yerel yöneticilerin de belirlendiği seçimlerde, FETÖ elebaşı ve üst düzey kurmaylarının da yaşadığı Pensilvanya eyaletinin Ross İlçe Amirliği için bölge halkı sandık başına gitti.

Örgüt ile yakın ticari ilişkileri nedeniyle kasaba sakinlerinin tepkisini çeken Pensilvanya'daki yerel yönetici seçimi kaybetti.

- FETÖ hamisi sandığa gömüldü

Pennsylvania eyaleti Monroe bölgesine bağlı Ross İlçe Amirliği için yarış, halihazırda Cumhuriyetçi Parti adına yönetimi elinde bulunduran ve yerel halkın FETÖ yapılanmasıyla yakın ve çarpık ticari ilişkileri olduğu şikayetlerine neden olan Howard A. Beers ile Demokrat Partiden rakibi James K. Zahoroiko arasında geçti.

AA ekibinin yerinden izlediği seçimlere, bölgedeki FETÖ kampı içinde ve civarında yaşayan FETÖ üyeleri de katıldı.

Müteahhitlik firması sahibi Howard Beers ile çok yakın ticari ilişkiler içinde olan FETÖ üyesi bazı seçmenler, Ross Township binası bahçesinde kurulan seçim sandıklarına gelerek oy kullandı.

Ancak FETÖ'nün bölgedeki "hamisi" olarak bilinen Howard Beers, Monreo bölgesi resmi internet sayfasındaki kesin olmayan ilk sonuçlara göre, yaklaşık 30 yıldır tuttuğu koltuğu rakibi Zahoroiko'ya kaptırdı.

Beers'ın rakibi Zahoroiko, resmi olmayan ilk sayımlara göre, seçimi yüzde 53 oyla kazanırken, FETÖ dostu Beers, yüzde 47 ile sandığa gömüldü.

Facebook sayfasında yenilgiyi kabul eden Beers, 30 yıl aradan sonra emekli olup ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçireceğini açıkladı.

62 yaşındaki Beers, 1990'dan bu yana Ross kasabasının yöneticiliğini yapıyordu.

- Mercedes'i ile oy kullanmaya geldi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ve üst düzey kurmaylarının bulunduğu "Golden Generation (Altın Nesil)" kampı içinde ve etrafında kümelenerek bölgeyi FETÖ yapılanmasının ana karargahı haline getiren Gülen'in takipçileri de seçimlerde sandık başına gitti.

Bir FETÖ mensubunun, Mercedes marka aracıyla geldiği Ross ilçe yönetim binasının bahçesinde kurulan sandıklarda oy kullanarak tekrar lüks aracına binip direkt FETÖ elebaşı Gülen'in ikamet ettiği malikaneye gittiği görüldü.

Bölgede, FETÖ yapılanmasına sağladığı iltimaslarla kasaba sakinlerinin tepkilerine neden olan Beers, hem Ross İlçe Amirliği görevi hem de müteahhitlik firması üzerinden yaptığı inşaat işleri nedeniyle FETÖ örgütü için önemli bir isimdi.

Howard Beers, Ross ilçesine bağlı Saylorsburg kasabasındaki FETÖ yapılanmasının ana karargahı olan Gülen'in yaşadığı kampın içine 2015'te inşa edilen milyonlarca dolarlık büyük malikanenin ihalesini alan isim olarak biliniyordu.

- "Bizi krallar gibi ağırladılar"

Howard A. Beers'ın sahibi olduğu "Howard A. Beers Inc." adlı inşaat şirketinin son 10 yılda FETÖ kampındaki bazı binaların inşaatını, bazılarının da yenileme işlemlerini üstlendiği bilgileri, ülkedeki en büyük gazetelerin haberlerinde de yer almıştı.

Washington Post gazetesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 3 Ağustos 2016'da yayımlanan haberinde, Beers'ın Gülen kampında bazı binaların yenilenmesi ve yeni binalar yapımını üstlendiği, eski eşi Marsha Beers ile FETÖ tarafından Türkiye'ye tatile gönderildikleri belirtilmişti.

Gazeteye açıklama yapan Marsha Beers, "Gülencilerin" bir defasında eski eşi Beers'ı ve kendisini yöneticilerle tanıştırmak için Türkiye'ye götürdüğünü anlatarak "Boğaz'da yatla gezdik, 6 yıldızlı otelde kaldık, tüm gün SPA hizmeti aldık. Bizi krallar gibi ağırladılar." ifadelerini kullanmıştı.

Marsha Beers, evinin Gülen ve takipçilerinden gelen hediyelerle dolu olduğunu da belirtmişti.

- "Beers, çok karlı işler yapıyor"

FETÖ elebaşı Gülen ve destekçilerinin, Pensilvanya'nın Ross belediyesine bağlı Saylorsburg beldesinde kurdukları çarpık ticari ilişkiler, bölgede yaşayan Amerikalıları da rahatsız ederek tepkilere neden olmuştu.

Kampın yakınındaki Kostonbador çiftliğinin sahibi 73 yaşındaki David Bonser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasaba yönetimi tarafından FETÖ mensuplarına imar ve ruhsat işlerinde ayrıcalıklar sağlandığına işaret etmişti.

Bonser, FETÖ mensuplarının ticari ilişkilerinin yeterince denetlenmediğinden şikayet ederek "Bina mı yıkacaksın, ruhsata ve izne gerek yok, istedikleri her şeyi yapıyorlar. Kasabanın yönetimiyle ne tür ilişkileri var, burada tam olarak neler dönüyor bilmiyorum. Ama bu kasabanın bu şekilde yönetilmesine razı değilim. Onların yaptıklarını ben yapmış olsaydım, eminim ki devlet tepeme çoktan binmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Howard A. Beers'ın örgüt mensuplarıyla ticari ilişkisine ve onları himaye etmedeki rolüne vurgu yapan Bonser, "Burada birçok siyasi numara dönüyor. (Beers) çok karlı işler yapıyor. Bu böyle olmamalı, buna çifte vurgun deniyor ama oluyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Evinde tadilat için bir türlü izin alamayan, hakkında açılan davaları ve ardından evini kaybederek bunalıma giren Rockne Newel adlı kasaba sakini de 2013'te Howard Beers'ın başkanlığını yaptığı meclis toplantısını basarak 3 kişinin ölümüne neden olmuş ve Beers'ı de elinden yaralamıştı.

Newell, polise verdiği ifadede, sakat olduğu için çalışamadığını, parası olmadığı için avukat tutacak ya da yeni ev alacak imkanı bulunmadığını belirterek, her şeyini kaybettiği için silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini anlatmıştı.

- AA muhabirinin sorularını cevapsız bırakmıştı

Howard Beers, 2010'da "Pocono Record" gazetesine yaptığı açıklamada, haftada 6-7 kez FETÖ kampına girip çıktığını ve kendi yaptığı inşaat bölgesine gittiğini ifade etmişti.

AA ekibi, geçen yıl FETÖ kampının hemen yakınında görüntülediği Beers'a, FETÖ ile ilişkisi, inşaat ve tadilat konularında belediyeden resmi izin ve ruhsat alımlarında ayrımcılık yapıldığı iddialarıyla ilgili sorular yöneltmişti.

Pikap tipi lüks aracından inmeyen Beers, hiçbir soruya cevap vermek istemediğini söylemekle yetinmişti.

- FETÖ elebaşı Gülen, 1999'dan bu yana Pensilvanya'da yaşıyor

FETÖ elebaşı Gülen'in, 1999'dan bu yana yaşadığı "Golden Generation (Altın Nesil)" adını verdikleri kamp, Pensilvanya'nın Ross belediye sınırlarında bulunan Saylorsburg beldesinde yer alıyor.

Monreo bölgesindeki 16 belediyeden biri olan Ross, yaklaşık 5 bin 500 nüfusa sahip. 6 yıllığına seçilen idarecilerce yönetilen belediyeler, bölgenin kadastro, imar, temizlik gibi yerel ölçekteki işleyişini düzenliyor.