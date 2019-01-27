Fiji’de 6.2 büyüklüğünde deprem
Fiji’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- İHA
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Fiji’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. USGS, depremin Fiji’nin 56 kilometre güneybatısında 579 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.
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