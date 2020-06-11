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Dünya

Fil zekası ve liderlik içgüdüsü! Yavru ve anne geçsin diye trafiği durdurdu

Hindistan'da, bir fil sürüsünün lideri, sürüdeki anne ve yavrusunun rahatça geçmesini sağlamak için önceden karayoluna çıkarak trafiği durdurdu.

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star.com.tr11 Haziran 2020 Perşembe 11:03 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 11:49
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Hindistan'da bir fil sürüsünün yoldan geçmek için kullandığı ilginç yöntem, görenleri bir hayli şaşırttı.

Sosyal medyada dolaşıma giren olay anına ait görüntüler, fil sürüsünün liderinin koruma içgüdüsü ve son derece iyi koordine edilmiş yol güvenliği becerilerini gözler önüne seriyor.

Görüntülerde yola çıkan fil, dev cüssesiyle sürücülerin durmasını sağlıyor. Herhangi bir saldırganlık göstermeyen fil, soğuk kanlılıkla tüm trafiği durdurana kadar bekliyor.

Sürücüler ne olduğunu anlamaya çalışırken, biraz sonra filin davranışının nedeni ortaya çıkıyor. Küçük yavruları olan bir fil ailesi, yoldan güvenli bir şekilde karşıya geçiyor.

Filler genellikle yiyecek, su ve daha sakin alanlar bulmak için uzun yürüyüşler yapar. Görünüşe göre rotalarını kesen karayollarından da güvenli bir şekilde geçmenin bir yolunu bulmuşlar.  

star.com.tr

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