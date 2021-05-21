Fildişi Sahili'nde darbe iddiaları

Star.com.tr 21 Mayıs 2021 Cuma 00:20 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 00:20

Fildişi Sahili eski başbakanı ve asi lider Guillaume Soro, Başkan Alassane Ouattara'ya karşı darbe planladığı suçlamasıyla Çarşamba günü gıyaben yargılandı.

Soro'nun avukatları, Soro ve davada suçlanan 19 kişi aleyhine iddia edilen delilleri incelemek için daha fazla zaman konusunda ısrar ederek, duruşmayı erteleme talebinde bulundu.

Avukatlar, davanın siyasi gerekçelerle açıldığını iddia ederek ve Soro'nun söylenen komplodan suçlamasına dair hiçbir kanıtın olmadığını söyledi.

Avukatlar, mahkemeden önce yaptıkları açıklamada, "Fildişi mahkemesi siyasi partilerin çözümünde suç ortağı haline geldi." dedi.

Dava, yüzyılın başından bu yana iki iç savaştan kurtulan bir ülkede gerginliği artırdı.

Avrupa'da sürgünde olan Soro, zimmete para geçirmekten suçlu bulunmuş ve geçen yıl 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

49 yaşındaki Guillaume Soro, "komplo", "devletin otoritesini baltalamaya teşebbüs" ve "otoriteyi ve onların işleyişini baltalayan yanlış haberlerin yayılması ve yayınlanması" ile suçlanıyor.

Soro davası 26 Mayıs'a ertelendi.

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