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Filipinler ve Japonya ortak tatbikat düzenliyor

Filipinler ve Japonya, Manila açıklarında ortak deniz tatbikatı düzenliyor.

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Kyodo'nun haberine göre, Filipinli ve Japon 200 civarında sahil güvenlik muhafızının yer aldığı tatbikatta korsanlarla mücadele ve kurtarma operasyonları canlandırılacak.

Tatbikata Filipinler 3, Japonya bir devriye gemisiyle katılıyor.

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