Filipinler ve Japonya ortak tatbikat düzenliyor

<p> Kyodo'nun haberine göre, Filipinli ve Japon 200 civarında sahil güvenlik muhafızının yer aldığı tatbikatta korsanlarla mücadele ve kurtarma operasyonları canlandırılacak.</p> <p> Tatbikata Filipinler 3, Japonya bir devriye gemisiyle katılıyor.</p>
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