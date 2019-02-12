Filipinler'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in güneyinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, Sarangani kentinin 88 kilometre güneydoğusunda, yerin 48 kilometre altında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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