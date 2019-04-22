Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Bodega'nın 1 kilometre kuzeybatısı olan 6,1 büyüklüğündeki depremin yerin 20 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

CNN Philippines'de yer alan habere göre, Pampanga Valisi Lilia Pineda depremde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Başkent Manila'da paniğe neden olan depremin ardından en az 52 artçı sarsıntı kaydedildi.

Şehirdeki bazı oteller ve alışveriş merkezleri tahliye edildi. Depremin ardından Manila'da metro seferleri durduruldu.

USGS daha önceden depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıklamıştı.

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)