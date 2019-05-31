Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Davao Oriental bölgesine bağlı Pondaguitan'ın 42 kilometre güneydoğusu olan 6,1 büyüklüğündeki depremin yerin 90,2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi alınamadı.
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