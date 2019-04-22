Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem! Halk büyük panik yaşadı
Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- DHA
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem başkent Manila'nın 60 km kuzeybatısında meydana geldi. Deprem nedeni ile halk büyük panik yaşadı. Depreme alışveriş merkezinde yakalananlar dışarı çıkmak için kapılara akın etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.