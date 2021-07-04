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Dünya

Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü. Uçaktan şimdiye kadar 40 kişinin kurtarıldığı, geriye kalan 45 kişinin ise kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

AA4 Temmuz 2021 Pazar 08:59 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 09:08
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Filipinler'in güneyinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak iniş sırasında düştü.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, askeri uçağın Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken düştüğünü açıkladı.

Şimdiye kadar 40 kişinin kurtarıldığını belirten General Sobejana, "Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.

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