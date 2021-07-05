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Dünya

Filipinler'de düşen askeri uçak: 50 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinde askeri uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye çıktığı bildirildi.

AA5 Temmuz 2021 Pazartesi 10:42 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:01
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Ordu adına açıklama yapan Tümgeneral Edgard Arevalo, 49 kişinin kazadan sağ kurtulduğunu, 47'si askeri personel 50 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket eden askeri uçağın düştüğü noktada bulunan 4 köy sakini de yaralandı.

3 pilot, 5 mürettebat ve 88 askeri personelle toplam 96 kişinin bulunduğu C-130 tipi askeri uçak, dün yerel saatle 11.30'da, Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken aynı bölgedeki Patikul kasabasına bağlı Bangkal köyüne düşmüştü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, çarpma öncesi birçok askerin uçaktan atladığı kaydedilmişti.

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