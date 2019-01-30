Filipinler'de bir camiye el bombalı saldırı düzenlendi, olayda 2 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi yaralandı

Filipinler'de kilise saldırısından iki gün sonra bir camiye el bombalı saldırı düzenlendi, olayda 2 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi yaralandı.

Olaya ilişkin açıklama yapan ordu sözcüsü Gerry Besana, saldırının kilise eylemine misilleme olup olmadığının bilinmediğini, birden fazla ihtimali değerlendirdiklerini söyledi.

KİLİSEYE SALDIRI

Filipinler'in güneyindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 20 kişi öldü, 81 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

Polis, patlamalarda yaşamını yitirenlerden 15'inin sivil 5'inin emniyet mensubu olduğunu kaydederken, yaralılardan 65'inin sivil, 16'sının emniyet mensubu olduğu bilgisini vermişti.

Filipinler basınının haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, 'terör eylemi' olarak nitelendirdiği saldırıyı Filipinler hükümetinin en güçlü şekilde kınadığını belirterek, "Her bir katil adalet önüne çıkarılıp demir parmaklıklar ardına konulana kadar bu alçakça suçun arkasındaki acımasız failleri dünyanın öbür ucuna kadar da olsa takip edeceğiz. Kanunlar, bu faillere merhamet göstermeyecek" diye konuşmuştu.