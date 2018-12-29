Filipinler’de deprem: Tsunami uyarısı verildi
Filipinler’in güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgenin 300 kilometre çevresinde tsunami uyarısı verildi.
- AA
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Filipinler’in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem bölgesinde ölü ve yaralı olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Tsunami uyarısı
ABD’nin Pasifik Tsunami Merkezi de deprem bölgesinin 300 kilometre çevresinde tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceği uyarısında bulundu.
Depreme dair ilk görüntüler sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı.
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