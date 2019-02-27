Filipinler'de Duterte, Moro lideri Misuari'den özür diledi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, Devlet Başkanı Duterte'nin, MUKC lideri Nur Misuari ile başkent Manila'daki başkanlık sarayı Malacanang'da bir araya geldiğini söyledi.

Panelo, Duterte'nin Misuari ile, Moro Müslümanlarının geleceğini şekillendiren tarihi referandumunun ardından bölgenin yönetimini devralan Bangsamoro Geçiş Otoritesi (BTA) üyelerini atama töreni kapsamında görüştüğünü belirtti.

Duterte'nin, güneydeki Mindanao Adası'ndaki barış çabalarının ve Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) yönetiminin desteklenmesi gerektiğine dikkat çektiğini aktaran Panelo, Duterte'nin, MUKC lideri Misuari'ye barış sürecinde sergiledikleri sabırdan dolayı takdirlerini ilettiğini ifade etti.

Duterte'nin Misuari'den özür dilediğini aktaran Panelo, "Devlet Başkanı Duterte, MUKC lideri Misuari'ye barış süreci sırasındaki sabrına hayran kaldığını belirtti. Ayrıca daha önce imzalanan anlaşmaların uygulanmaması ve yürürlüğe konmamasından dolayı özür diledi." ifadeleri kullanıldı.

Malacanang'da 22 Şubat'ta düzenlenen törende, Bangsamoro Organik Yasası (BOL) kapsamında Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) yerine kurulan BARMM'yi 3 yıl yönetecek geçiş hükümetinin 80 üyesi yemin etmişti.