Filipinler'de fabrikada kimyasal sızıntı: 2 ölü

AA 04 Şubat 2021 Perşembe 11:42 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 11:44

Navotas Belediye Başkanı Toby Tiangco, dün TP Marcelo buz fabrikasında meydana gelen amonyak sızıntısından etkilenen iki fabrika çalışanının cesedine bugün ulaşıldığını açıkladı.

Yetkililer, yüksek miktarda amonyak gazına maruz kalan 90’dan fazla kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 20 kişinin solunum güçlüğü şikayetleri üzerine gözlem altında tutulduğunu belirtti.

Tiangco, kazada yaşamını yitirenler için özür dileyerek, tüm hastane ve cenaze masraflarını üstleneceklerini söyledi.

Gaz sızıntısının bir borudan ya da yarı dolu tankın patlamasından kaynaklanabileceğinden şüpheleniliyor.

Kazanın meydana geldiği tesis, ek güvenlik önlemleri alanına kadar kapalı olacak.

Asya’nın en büyük balık limanlarının bulunduğu Navotos’taki benzer kazaları önlemek amacıyla buz fabrikaları ve soğuk hava depolarının denetleneceği bildirildi.