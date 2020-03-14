İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3299
  • EURO
    7,0451
  • ALTIN
    314.125
  • BIST100
    95605.2
Dünya

Filipinler'de 'gece sokağa çıkma' yasağı

Filipinler'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde başkent Manila'da 'gece sokağa çıkma' yasağı uygulanacak.

AA14 Mart 2020 Cumartesi 14:50 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 14:50
ABONE OL

Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, düzenlediği basın toplantısında, Manila'da 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, vatandaşlara işe gitmek veya acil ihtiyaçlarını gidermek için gündüzleri dışarı çıkmalarının tavsiye edildiğini bildirdi.

İtalya'da önlemlerin erken alınmaması nedeniyle ölü ve vaka sayısının bu denli artış gösterdiğine işaret eden Ano, sokağa çıkma yasağıyla gereksiz seyahatler, partiler, aile toplantıları ve konserler gibi toplulukların katılacağı etkinliklerin önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.

Filipinler'de virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 98 vaka tespit edildi.

Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara attıkları gaz bombalarından etkileniyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi: Etkisiz hale getirdik
Heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi: Etkisiz hale getirdik

Heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi: Etkisiz hale getirdik

Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak
Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak

Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak

Cezaevinde şişlediler
Cezaevinde şişlediler

Cezaevinde şişlediler

Çarpıcı Koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki 2 ayı sonsuza dek hatırlayacağız
Çarpıcı Koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki 2 ayı sonsuza dek hatırlayacağız

Çarpıcı Koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki 2 ayı sonsuza dek hatırlayacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.