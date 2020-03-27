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Dünya

Filipinler'de Genelkurmay Başkanı Santos'da Kovid-19 pozitif çıktı

Filipinler'de Genelkurmay Başkanı Felimon Santos'da, Japonya'da ise profesyonel beyzbol oyuncularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

AA27 Mart 2020 Cuma 10:15 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 10:23
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Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Kovid-19 pozitif çıkan üst rütbeli bir askerle teması olan Santos'un 24 Mart'tan bu yana evinde kendisini karantinaya aldığını açıkladı.

Lorenzana, Santos'a yapılan testin sonucunun pozitif çıktığını, Genelkurmay Başkanıyla 21 ve 22 Mart tarihlerinde bir araya geldiğinden kendisini tecrit ettiğini söyledi.

Bu arada ABD ordusunun, mayıs ayında Filipinler'de binlerce askerin katılımıyla yapmayı planladığı tatbikatını salgın nedeniyle iptal ettiği bildirildi. ABD Hint Pasifiği Komutanı Amiral Phil Davidson, salgının yol açtığı olağanüstü koşullar altında Balikatan 2020'nin iptalinin, her iki ülkenin güvenliği ve sağlığı için en iyisi olduğu açıklamasını yaptı.

Filipinler'de Kovid-19'dan 45 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı 707.

- Japonya'da profesyonel beyzbol oyuncularında Kovid-19 görüldü

Japonya'da da profesyonel beyzbol oyuncularında Kovid-19'a rastlandı.

Japon yayın kuruluşu NHK, Hanshin Tigers takımının atıcısı Fujinami Şintaro ve 2 takım arkadaşının, ülkede Kovid-19 testleri pozitif çıkan ilk profesyonel beyzbol oyuncuları olduğunu duyurdu.

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