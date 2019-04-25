22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8988
  • 6,5814
  • 242.164
  • 95.745
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Filipinler'de helikopter gölete düştü: 3 ölü

Filipinler'de bir helikopter gölete düştü. Pilot dâhil 3 kişi öldü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay Filipinler'in Bulacan eyaletinde Malolos şehrinde Anilao bölgesinde meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu Airbus H130 tipi helikopter yerel saatle 12:47'de gölete düştü. Pilot ve 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 3 yolcu ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.
 
Sivil Havacılık Dairesi, helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediği; araştırma başlatıldığını duyurdu.
 

Bursa´da kahreden görüntü... 1 yaşındaki çocuğun feci ölümü güvenlik kamerasına yansıdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İmam Hatip Ortaokulu'nda patlama meydana geldi

İmam Hatip Ortaokulu'nda patlama meydana geldi

Altın mühürlü kapıdan indi, böyle karşıladılar

Altın mühürlü kapıdan indi, böyle karşıladılar

Konuşamayan hastalara umut olacak buluş

Konuşamayan hastalara umut olacak buluş

3 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyon devam ediyor

3 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyon devam ediyor

Garanti Bankası'nın ismi değişiyor

Garanti Bankası'nın ismi değişiyor

Diriliş Ertuğrul son bölümde çok konuşulan ayrılık

Diriliş Ertuğrul son bölümde çok konuşulan ayrılık

SSK ve Bağkur'luya 3 maaş avans, 10 maaş kredi

SSK ve Bağkur'luya 3 maaş avans, 10 maaş kredi

Tonlarcasını özel okulun altına zulaladılar

Tonlarcasını özel okulun altına zulaladılar
 

POPÜLER HABERLER

AYS: Bosna Hersek’te mülteci aileler kafeste tutuluyor

AYS: Bosna Hersek’te mülteci aileler kafeste tutuluyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Donald Trump'ın devasa bebeği geri dönüyor

Donald Trump'ın devasa bebeği geri dönüyor

Avrupa'nın göbeğinde unutulmayan 'Osmanlı' askeri

Avrupa'nın göbeğinde unutulmayan 'Osmanlı' askeri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA