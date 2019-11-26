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Filipinler'de komünist isyancı lider hastanede tedavi görürken yakalandı

Filipinler'de komünist isyancı lider, hastanede gizlice tedavi gördüğü sırada güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

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Filipinli askeri yetkililer, olayın, başkent Manila'nın banliyösü Greenhills'de meydana geldiğini açıkladı.

Ka Diego takma adını kullanan 60'lı yaşlarındaki Jaime Padilla ve koruması 3 kişi, dün gece Cardinal Santos Tıp Merkezi'nde polis ve askerin ortak operasyonuyla yakalandı.

Geçmişte Manila'nın güneydoğusundaki gerilla kampında gazetecilerle söyleşi yaptığı ifade edilen Padilla'nın gözaltına alındığı sırada hastanede gizlice yüksek tansiyon tedavisi gördüğü belirtildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin de bir dönem Padilla'nın yakalandığı hastanede sağlık taramasından geçtiği kaydedildi.

Filipinler'de komünist isyancılar, 50 yılı aşkın süredir şiddet eylemleri düzenliyor.

Komünist isyancılar, Ağustos 2016'da hapisteki bazı üyelerinin hükümetle yeniden başlayan barış görüşmelerine katılmak üzere salıverilmesinin ardından tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Filipinler hükümetiyle komünist isyancılar arasında aynı ay Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan barış görüşmesinde, taraflar süresiz ateşkes konusunda anlaşmıştı. Hükümetle komünist isyancılar arasındaki barış görüşmelerinin ikinci aşaması, Ekim 2016'da Norveç'in başkenti Oslo'da resmen başlamıştı. Norveç'te yapılan barış görüşmelerinin Ocak 2017'de İtalya'nın başkenti Roma'da devam ettiği bildirilmişti.

Komünist isyancılar 1 Şubat 2017'de hükümeti siyasi tutukluları serbest bırakma konusunda başarısız olmakla ve isyancıların kontrolündeki bölgeleri ihlal etmekle suçlamış, ülkede altı aydır süren tek taraflı ateşkesi sona erdireceklerini duyurmuştu. Maocu Yeni Halk Ordusu (NPA) örgütü hemen sonra düzenlediği iki ayrı silahlı saldırıda 4 askeri öldürmüş, 2 askeri kaçırmıştı.

Bunun üzerine Devlet Başkanı Duterte komünist isyancılarla altı aydır süren ateşkesi sona erdirdiğini ve isyancılarla devam eden barış görüşmelerini askıya aldığını açıklamış, barış görüşmeleri nedeniyle serbest bırakılan isyancı liderlerin hapishaneye geri döneceğini belirtmişti.

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