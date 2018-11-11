Filipinler'de muhalif haber sitesine vergi soruşturması başlatıldı

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, internet sitesinin bağlı olduğu şirket ve yönetim kurulu başkanı gazeteci Maria Ressa hakkında vergi kaçırmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Rappler, konu hakkında yayımladığı açıklamada, vergi kaçırma iddialarını reddetti, olayın "hükümetin medyaya yönelik korku ve yıldırma politikasının açık bir örneği" olduğunu savundu.

Devlet Başkanı Duterte, daha önce hükümete bağlı mali denetleme kurulunun Rappler'ın yabancı bir yatırım kuruluşundan para alarak Anayasa'nın medya kuruluşlarının yabancı yatırımı yasaklayan maddesini ihlal ettiğine dair raporunun ardından, Rappler adına çalışan devlet başkanlığı muhabirinin akreditasyonuna son vermişti.

Rappler yabancı yatırım kuruluşundan para aldığı iddialarını yalanlamıştı.

Duterte, ülkedeki bağımsız haber kuruluşlarını, başta yargısız infaz ve insan hakları ihlalleri iddialarıyla gündeme gelen uyuşturucuyla mücadele operasyonları hakkındaki yayınları nedeniyle "taraflı olmakla" suçluyor.