Filipinler'de terörizmle mücadele yasa tasarısı parlamentonun alt kanadında kabul edildi

AA 04 Haziran 2020 Perşembe 14:28 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 14:30

Filipinler'in resmi PNA ajansı, Temsilciler Meclisinin Terörizmle Mücadele Yasası 2020'yi kabul ettiğini duyurdu.

Tasarının, "terörist bir eylemin planlanması, hazırlığı, kolaylaştırılması ve eğitiminin verilmesi, terörizm hazırlığıyla bağlantılı nesnelere sahip olunması ya da doküman biriktirilmesi gibi faaliyetlerde bulunanlara şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasını öngördüğü" belirtildi.

Yine tasarıya göre, bilerek ve isteyerek terörist bir örgüte ya da yapılanmaya katılan kişilere 12 yıl hapis cezası verilebilecek.

Tasarının yasalaşması halinde Filipinler'de İnsan Güvenliği Yasası 2007 yürürlükten kalkacak.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, hükümetin, yasayı, muhalif grupları hedef almak için kullanacağı yönündeki endişeleri kabul etmedi.

Roque, hala Marawi'deki terörist örgütlerin tehditleriyle karşı karşıya olduklarını belirterek, Sulu'da yine Ebu Seyyaf örgütünün bir saldırısına tanıklık ettiklerini, bunun sonsuz bir döngü olduğunu söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin bu yıl tasarıyı imzalaması bekleniyor.

İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Jacqueline de Guia, tasarı çerçevesindeki uzun tutukluluk süresinin "zalim, insanlık dışı, küçültücü muamele ya da işkenceyle" sonuçlanabileceği yönündeki kaygılarını dile getirdi.

Filipinler ordusu 23 Mayıs 2017'de ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu Ebu Seyyaf terör örgütü elebaşlarından İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, askerlerle çatışmaya giren DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Çıkan çatışmaların ardından Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. İki ay süren çatışmaların ardından Temmuz 2017'de olağanüstü halin süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Ömer ve Abdullah Maute kardeşler tarafından 2012'de kurulan Maute örgütü, adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.