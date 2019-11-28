Filipinler basınındaki haberlere göre, polis yetkilileri, Initiao Üniversitesi'nin kampüsünde şüpheli birinin el bombasıyla dolaştığına ilişkin ihbar aldıklarını belirtti.

Şüpheliye müdahale edildiği sırada el bombasının patlaması sonucu ağır yaralanan emniyet yetkilisi Jason Magno'nun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, patlamanın ardından diğer bir polisin de şüpheliye ateş açtığını ifade etti.

Şüphelinin, polisin açtığı ateş sonucu mu yoksa patlama esnasında mı öldüğünün henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.

Kampüsteki patlamada, 10'u öğrenci, 1'i polis memuru olmak üzere toplam 11 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Şüphelinin, cebinden çıkan kimlik kartından adının "Ibrahim Basher" ve yaşının 65 olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.