Filipinler'de uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık 5 bin şüpheli öldü

Yerel basının hükümet verilerine dayandırdığı haberlere göre, 1 Temmuz 2016'dan bu yana uyuşturucu ile mücadele kapsamında Filipinler polisi ve ordu güçleri 108 binden fazla operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda şu ana kadar yaklaşık 4 bin 948 şüpheli öldürülürken, 80'den fazla güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Ayrıca, uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla aynı dönemde 500'den fazlası kamu görevlisi olmak üzere 152 bini aşkın kişi tutuklandı.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini açıklamıştı. Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.