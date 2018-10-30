Filipinler'de Yutu Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
Filipinler'in kuzey kesimlerini etkisi altına alan Yutu Tayfunu nedeniyle binlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi.
- AA
Yetkililer, tayfunun sabah erken saatlerde Isabela şehrinin Dinapigue kasabasını saatte 150 kilometre hızla vurduğunu ve rüzgar hızının zaman zaman saatte 210 kilometreye ulaştığını belirtti.
Ağaçları ve elektrik direklerini deviren, evlerin çatılarını uçuran tayfun öncesinde, ülkenin kuzey bölgelerinden 10 binden fazla kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği açıklandı.
Benguet şehrinin Itogon kasabası Belediye Başkanı Victorio Palangdan, yaptığı açıklamada, "Tahliyeleri zorla yapmadık. İnsanlar hala korkuyor. Polisler tahliye zamanının geldiğini ilan ettikten hemen sonra halk dağlık bölgelerden ve nehirden uzaklaştı.” dedi
Palangdan, binden fazla köylünün, Itogon'daki acil durum barınaklarına yerleştirildiğini kaydetti.
Ülkede geçen ay etkili olan Mangkhut Tayfunu nedeniyle çoğu Itogon ve çevre köylerinden 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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