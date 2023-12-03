İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2023 Pazar / 21 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filipinler'deki depremde bir hamile kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Dünya

Filipinler'deki depremde bir hamile kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde hamile bir kadının hayatını kaybettiği açıklanırken, 4 kişinin yaralandığı, 9 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

IHA3 Aralık 2023 Pazar 15:08 - Güncelleme:
Filipinler'deki depremde bir hamile kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
ABONE OL

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem ile 6,0 büyüklüğündeki artçıların bilançosu belli oldu. Filipinler Savunma Bakanı Gilbert Teodoro, 529 ailenin etkilendiği depremde hamile bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Teodoro, 4 kişinin yaralandığını ve 9 kişinin ise kayıp olarak bildirildiğini söyledi.

Depremin merkez üssüne yakın birçok kasabada bölge halkının açık alanlarda kaldığı görülürken, Butuan şehrindeki bir hastaneden hastalar tahliye edildi. Surigao del Sur eyaletine bağlı Hintuan belediyesinde ise bölge halkı tahliye merkezlerinde toplandı. Deprem nedeniyle bina ve altyapılarda herhangi büyük bir hasarın meydana gelmediği belirtildi ancak, deprem ve artçıların Surigao del Sur'da bazı yollarda çatlaklar oluşturduğu ifade edildi. Afet yetkilileri köylerde hasar ve can kaybı olup olmadığına yönelik inceleme başlattı. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı ise daha sonra kaldırıldı.

Mindanao Adası'nda 2 hafta önce 6,7 büyüklüğünde deprem olmuş, en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.