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Filipinler'deki depremde ölü sayısı 11’e yükseldi

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselirken, enkaz altında kalan en az 30 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

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Philstar’da yer alan habere göre, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından 6,1 büyüklüğünde olduğu açıklanan dünkü şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e çıktı.

Merkez üssü Bodega'nın 1 kilometre kuzeybatısı ve yerin 20 kilometre altında olan şiddetli depremin etkisiyle, Pampanga eyaletinin Porac kentindeki dört katlı bir alışveriş merkezinin çöktüğü açıklandı.

En çok hasar gören yer olduğu belirtilen binanın enkazı altında kaldığı düşünülen en az 30 kişiyi kurtarma çalışmalarının vinçler ve beton kırıcı makinalarla devam ettiği bildirildi.

- ENKAZ ALTINDAN SESLER GELİYOR

Pampanga Valisi Lilia Pineda, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöken alışveriş merkezinin enkazından sesler duyulduğunu belirterek, "Onlar (kurtarıcılar) halen hayatta olan en az bir kişinin sesini duyabilir. Bu kişi beton blokların altında." ifadelerini kullandı.

Başkent Manila'da paniğe neden olan depremin ardından en az 52 artçı sarsıntı kaydedilmiş, şehirdeki bazı oteller ve alışveriş merkezleri tahliye edilmiş, metro seferleri durdurulmuştu.

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.

Sri Lanka’da 7. patlama: 2 ölü

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