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Filipinler'deki fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 126'ya çıktı

Filipinler'de, 'Usman' olarak adlandırılan fırtınanın neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 126'ya yükseldi.

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Şinhua'da yer alan habere göre, Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma Kurumundan yapılan açıklamada, Bicol ve Doğu Visayas bölgeleri ile çevresini etkisi altına alan ve "tropikal depresyon" olarak nitelendirilen fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylece ölü sayısının 126'ya çıktığı kaydedildi.

Kayıp 26 kişinin arandığı bildirildi.

Calabarzon, Mimaropa, Bicol ve Doğu Visayas'ta fırtınadan yaklaşık 675 bin kişinin etkilendiği belirtildi.

Bicol bölgesinde yer alan Camarines Sur'da afet durumu ilan edilmişti.

Filipinler'de her yıl 20 civarında tayfun ve fırtına meydana geliyor.

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