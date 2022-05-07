Filistin, ABD tutumunu memnuniyetle karşıladı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini genişletmeye yönelik yeni planlarını açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığının (olayı reddeden) tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, İsrail'in yerleşim birimlerini genişletme planının, uluslararası hukukun ve Cenevre Sözleşmelerinin açıkça ihlali olduğu ve ABD'nin bu durum karşısındaki tutumunun memnuniyetle karşılandığı ancak bunun yetersiz kaldığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "yayılmacı sömürge" planları ve sonuçlarından doğrudan İsrail'in sorumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Bakanlığın, bu planların en geniş şekilde kınanmasını sağlamak amacıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler ve ilgili konseyleri ve kuruluşları nezdinde bu davayı takip ettiği aktarıldı.

ABD, İsrail'in Batı Şeria'da yaklaşık 4 bin konut inşasını onaylama niyetini kınamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, gazetecilere verdiği brifingde, ABD yönetiminin, İsrail'in yerleşim birimlerini genişletmesine karşı olduğunu söylemişti.

İsrail Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi'nin yerleşim alt komitesinin, Batı Şeria'daki Yahuda ve Samiriye'deki Yahudi yerleşim birimlerinde yaklaşık dört bin konut inşa etmeye yönelik 25 planı onaylamak için 12 Mayıs'ta toplanacağı belirtilmişti.