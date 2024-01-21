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Dünya

Filistin: ABD'den Filistin'i tanıması bekleniyor, iki devletli çözümden söz etmesi değil

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin sadece iki devletli çözümden söz etmesi değil Filistin'i devlet olarak tanıması gerektiğini söyledi.

AA21 Ocak 2024 Pazar 02:10 - Güncelleme:
Filistin: ABD'den Filistin'i tanıması bekleniyor, iki devletli çözümden söz etmesi değil
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ebu Rudeyne, İsrail'in barış ve istikrarla ilgilenmediğini ve hala bağımsız bir Filistin devleti kurmadan barışın elde edilmeyeceğinin farkında olmadığına dikkati çekerek, "ABD'den de Filistin'i tanınması bekleniyor, iki devletli çözümden söz etmesi değil. Bu vakit, bunu yapmanın en uygun vaktidir." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararları, BM Genel Kurul kararları ve uluslararası fikir birliği, Filistin'i BM'ye üye olmayan ülke statüsüne ve Filistin bayrağının tanınan ülkelerin bayrağının yanına eklediğini ifade eden Ebu Rudeyne şunları kaydetti:

"Filistin halkı meşru haklarından, Kudüs ve mukaddesatından ve ne kadar sürecek olursa olsun bağımsız Filistin devletlerinin kurulmasından vazgeçmeyecek."

Netanyahu dün, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu bir kez daha tekrar etmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 18 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında da, Gazze'deki saldırılardan sonraki süreçte herhangi bir şekilde Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu belirtmişti.

Netanyahu, bu tutumunu ABD yönetimine de bildirdiğini söylemişti.

ABD'nin NBC News televizyonunda yayınlanan haberde, ABD yönetiminin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia edilmişti.

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