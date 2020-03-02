Filistin asıllı İman, seçilirse İsrail Meclisi'nin ilk başörtülü milletvekili olacak

AA 02 Mart 2020 Pazartesi 16:20 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 16:20

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 4 partinin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku'nun, ortak listesinden seçimlere giren Hatib, İsrail'in kuzeyindeki Yafa en-Nasıra kentindeki evinde AA muhabirine konuştu.

Hatib, "Başörtülü bir kadın olarak beni aday olmaya iten inanç, sosyal, siyasi ve milliyetçi bir mesajdır." dedi. Bu adımın sadece bir mesaj veya bir görev olmadığını aynı zamanda toplum yararına değişim yapabilecek her insan için bir güven olduğuna inandığını vurgulayan Hatib, "İmkanı olan her insan bu alandaki rolünü üstlenmeli." diye konuştu.

"Halkımızın gücü, bilinci ve iradesiyle meclisteki gücümüzü artırarak, tarihsel bir başarıya doğru ilerlediğimize inanıyorum." ifadelerini kullanan Hatib, Meclis'e girmesi halinde kadınların karar verme pozisyonlarını almasının yolunu açacağına inandığını belirtti.

Meclis'e misafir olarak gittiği zamanlarda giriş izni olmasına rağmen başörtülü olmasından ötürü gerektiğinden çok daha abartılı bir şekilde arandığını ve güvenlikten geçtiğini anlatan Hatib, bu tür sıkıntıları aşmak için kadınların birbirlerine daha fazla destek olmaları gerektiğini vurguladı.

Hatib, makam hırsına sahip olmadığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Biz İsrail içinde yaşayan bu ülkenin asıl sakinleriyiz ve burada kalacağız. Evet İsrail vatandaşlığına sahibiz ancak Filistin bizim ulusal kimliğimiz. Bu topraklar bize baba ve atalarımızdan kaldı. Biz burada huzur içinde yaşamak istiyor ve evlatlarımıza da eğitim ve çalışma olanaklarının sağlanmasını istiyoruz. Makam için değil, haklarımızı almak için Meclis'e gidiyoruz."

- "KANSERE MEYDAN OKUDUM VE YENDİM"



Hatib, Meclis üyesi olma arzusunu yerine getirmenin zor olduğunu ancak hayatında kanser dahil birçok zorlukla mücadele ederek zaferle çıktığını anlattı.

Filistinli milletvekili adayı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayatımın her aşamasında zorluklar çektim. Ailemin çektiği maddi sıkıntı nedeniyle liseyi bitirdikten 4 yıl sonra üniversiteye kaydoldum. Hamdolsun mezun oldum. Bir hastalıktan dolayı doktorlar bana çocuk sahibi olamayacağımı söyledi ama Rabbime şükürler olsun bugün 4 çocuk sahibiyim. Hayatımda karşılaştığım en zor dönem ise kanser olduğum 2010 yılıydı. Ameliyat ve kemoterapiyle Allah'a şükürler olsun bir yılda kanseri de yendim."

İsrail'de 6 milyon 394 binden fazla seçmen 1 yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizine çözüm bulmak ve 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için bugün 3. kez sandık başına gidiyor.

Yerel saatle sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemi 22.00'ye kadar devam edecek.